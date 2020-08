Numero sconosciuto, come scoprire chi vi ha telefonato

Se avete ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto e volete scoprire chi vi ha telefonato, sappiate che questo può essere possibile

Tutti sanno che le truffe telefoniche sono dietro l’angolo. Persone poco raccomandabili e call center senza scrupoli sono purtroppo sempre pronti ad effettuare raggiri con una semplice telefonata. Ed allora sorgono dei dubbi ogni qualvolta ci appare un numero sconosciuto sul display del nostro iPhone o smartphone Android o magari anche sullo schermo del nostro telefono fisso.

Di conseguenza possiamo voler scoprire di chi è il numero telefonico che ci ha chiamato. Infatti abbiamo a disposizione alcuni trucchi per risalire al l’identità di coloro che ci volevano contattare. In questo modo possiamo evitare di venire raggirati da possibili attività fraudolente. Vediamo quindi come scoprire chi vi ha telefonato che ci ha telefonato.

Numero sconosciuto, i trucchi per scoprire l’identità di chi ci ha telefonato