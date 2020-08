Calciomercato Roma, al via l’era Friedkin: chi resta e chi va

Calciomercato Roma, nuovo corso per i giallorossi con il nuovo proprietario Friedkin: rifondazione in vista, il borsino tra permanenze e addii in squadra

La Roma inizia l’era Friedkin con molti interrogativi sul suo futuro. Giallorossi sconfitti ieri in maniera pesante dal Siviglia negli ottavi di finale di Europa League. Una prestazione molto deludente al di là del ko per 2-0. Grande delusione soprattutto da parte del bomber Dzeko, che ha dichiarato: “Il salto di qualità è ancora lontano, c’è chi dovrà pensare a questo”. Un segnale evidente verso la nuova società, con numerosi cambiamenti all’orizzonte, alcuni anche imprevedibili.

Calciomercato Roma, da Dzeko e Zaniolo alla suggestione Rangnick