La Vita è bella, il piccolo Giosuè oggi ha 28 anni: com’è diventato

Giorgio Cantarini, l’attore che interpretava il piccolo Giosuè ne La Vita è Bella accanto a Roberto Benigni, ora ha 28 anni: ecco come è diventato.

La Vita è bella è entrato a far parte dell’Olimpo della cinematografia italiana. Un capolavoro uscito nelle sale nel lontano 1997, che ha conquistato una sfilza di riconoscimenti e premi, tra cui quello più ambito per le pellicole: l’Oscar. O meglio sei Oscar tra cui quello come miglior film straniero e quello di miglior attore, consegnato al protagonista Roberto Benigni.

Il film riguardava una pagina nera dell’umanità, la persecuzione nazista degli ebrei. Nella mente degli spettatori rimarranno indelebili le scene che mostravano Roberto Benigni nel ruolo di un padre di nome Guido che nonostante la deportazione all’interno di un Campo di Concentramento cercava di infondere felicità al piccolo figlio Giosuè.

Quest’ultimo, con i suoi occhi neri e la sua leggerezza rappresentava il volto dei milioni di bambini le cui vite vennero spezzate durante l’Olocausto. L’attore che lo interpretava si chiama Giorgio Cantarini ed oggi ha 28 anni. Ecco come è diventato.

Giorgio Cantarini, il piccolo Giosuè de La Vita è Bella: com’è oggi a 28 anni