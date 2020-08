Le gemelle di “Shining”: come sono oggi e cosa fanno – FOTO

Continuano a essere anche dopo quarant’anni uno dei simboli cult del film “Shining”: come sono oggi le gemelle Louise e Lisa Burns che continuano a definirsi “spaventose”.

“Vieni a giocare con noi, Danny” è la frase che le due inquietanti gemelle recitano nel film “Shining“, considerato il miglior horror del cinema secondo forse solo al film de “L’Esorcista”. La storia è tratta dall’omonimo libro di Stephen King e racconta la storia di una famiglia che si ritrova a passare del tempo in un hotel sperduto. Jack Nicholson interpreta il custode posseduto della struttura, all’interno della quale erano state uccise due bambine. Saranno proprio loro a comparire agli occhi del piccolo Danny durante una delle sue visioni. Le gemelle di “Shining” sono state l’incubo di milioni di persone, ma chi si cela dietro a una delle coppie più inquietanti del cinema?

Come sono oggi le gemelle di “Shining”

Louise e Lisa Burns, sono state loro all’età di 12 anni a interpretare le famose gemelle del film horror. Oggi hanno 52 anni e continuano a ricordare con piacere l’esperienza vissuta sul set, dichiarando di non aver mai avuto paura nonostante la tematica del film. “Siamo naturalmente spaventose“, hanno scherzato, per poi sottolineare il lavoro svolto per poter perfezionare le loro battute per il film. “Abbiamo fatto molta pratica per raggiungere quei livelli, dicendo le cose all’unisono, e abbiamo lavorato molto in modo che risultassero più spettrali possibili”. Beh, ci sono riuscite alla perfezione.

Entrambe hanno vissuto solo una piccola parentesi cinematografica, dedicandosi a far carriera in ambiti completamente diversi. Lisa è un’insegnante di letteratura mentre la gemella Louise è diventata biologa. Nonostante questo rimarranno per sempre un simbolo cult nella storia dei film horror. Nessuno riuscirà mai a dimenticare le inquietanti gemelline di “Shining”.

