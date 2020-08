Covid, contagi in salita, impennata improvvisa in Veneto

Covid, sorpresa in Veneto: Balzo dei contagi più 183 in 24 ore Isolati in aumentosono 5.212, ben 1.141 in più rispetto a ieri

Improvvisa impennata di contagi in Veneto. Nello specifico, si tratta delle persone messe in isolamento. Ben 183 in più rispetto al giorno prima. Uno scatto improvviso e da non sottovalutare. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha subito sottolineato che i contagi alrrivano da fuori. Alcuni giorni fa aveva scaricato ogni causa dei nuovi contagi sui centri di accoglienza veneti. Dalla Regione si registra un nuovo deceduto mentre sono 9 i ricoverati nelle terapie intensive, di cui 6 positivi, e 111 (-10) nei reparti non critici, con 31 positivi (-5). A Vicenza sono stati 6 i nuovi casi. Per quanto riguarda l’Italia, sono in salita i contagi. Si registrano 552 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale a 249.756 da inizio emergenza. Per quanto riguarda i nuovi decessi sono 3 (ieri 6), per complessivi 35.190 morti. Il totale degli attualmente positivi è di 12.924, di cui 42 in terapia intensiva. Le persone guarite sono complessivamente 201.642.

Leggi anche > Cts propose zona rossa, la polemica

Covid, appello di Speranza

Intanto il ministro della salute Roberto Speranza si rivolge ai più giovani con un vero e proprio appello: “Ai giovani dico: serve più attenzione. Siete il principale veicolo di conta- gio. Voglio lanciare un appello ai giovani. In questi giorni ne stiamo vedendo di tutti i colori: discoteche, apericene, locali notturni affollati, assembramenti di ogni tipo”, ha dichiarato. “La situazione è seria. I ragazzi forse non sanno che oggi l’età media del contagio è scesa a 40 anni mentre solo due mesi fa era 60-65 anni”, ha concluso il ministro.

Leggi anche > Padova, tornano dalle vacanze e sono positive

Un appello doveroso e opportuno anche se i giovani non sembrano volerne sentire di seguire le istruzioni e le regole di comportamento per gestire la fase di convivenza. Un poco l’estate un poco il calo netto dei contagi rispetto al momento di picco fanno ritenere che la situazione sia sotto controllo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

M.P.