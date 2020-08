Dormire con il condizionatore acceso fa male? Tutta la verità

Dormire con il condizionatore, a temperature troppo basse ha conseguenze sulla salute e il sonno

Con il caldo dell’estate, sono in molti ad usare il condizionatore anche per dormire. Tuttavia, l’esposizione continua a temperature fredde non fa bene alla salute. Quando si dorme con il condizionatore la temperatura dell’ambiente potrebbe scendere al di sotto di quella ideale, per il riposo notturno. Inoltre tenere chiuse le finestre e le porte con il condizionatore acceso, crea circoli di aria viziata. Il condizionatore elimina anche una parte dell’umidità presente nell’ambiente.

Tutti questi effetti dell’uso del climatizzatore, hanno ripercussioni sul corpo di chi si espone così tanto. Se l’aria non viene cambiata, rischia di farci svegliare con un senso di stanchezza e con dei malesseri comuni come mal di testa, affaticamento e persino nausea. Molto importante per chi usa molto il climatizzatore è di fare la manutenzione regolare dell’impianto. Poichè, i filtri del condizionatore favoriscono la proliferazione di batteri e muffe che attraverso l’aria poi si diffondono per la stanza. Causando infezioni respiratorie per chi è esposto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Vite al Limite. Brittani Fulfer, tra abusi e depressione. Com’è adesso

Quello che dicono i ricercatori sull’uso del climatizzatore di notte

Studi affermano che la temperatura della camera da letto non dovrebbe mai essere inferiore ai 15° gradi. Dal momento che mentre dormiamo si abbassa la nostra temperatura corporea interna. Il circolo d’aria continuo, stimola continuamente il nostro corpo e non ci permette di dormire bene. Inoltre le temperature troppo basse possono indurre a muoversi spesso nella notte causando crampi e dolori articolari e muscolari. Esiste anche il deumidificatore che elimina la maggior parte dell’umidità nella stanza. Tuttavia questa opzione a lungo andare fa disidratare la pelle e le fa perdere elasticità, favorendo le rughe. Gli studiosi concordano che dormire con il climatizzatore è dannoso per la salute e il sonno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>I medici sconsigliano di dormire coricati sul lato destro: la spiegazione

Il condizionatore influisce negativamente sopratutto sulla gola. Bisogna anche considerare il fatto che uscire ed entrare da un ambiente climatizzato a un ambiente a temperatura normale calda, può causare febbre e raffreddore. Il nostro corpo non riesce ad abituarsi così velocemente al cambio di temperatura.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.