Era Renesmee Cullen, la figlia di Bella ed Edward in Twilight. Adesso ha 20 anni ed è una ragazza bellissima, con un’impressionante carriera alle spalle.

Sono passati più di 10 anni da quando Bella Swan rimase incinta di quella bambina che tanti problemi ha portato ai Cullen. Una bambina dai poteri sorprendenti, metà umano e metà vampiro, capace di trasmettere i propri pensieri attraverso il contatto delle mani. Esattamente come il padre, Renesmee Cullen era in grado di penetrare la mente altrui leggerne i pensieri. Ad interpretarla quando era ancora un bambina, Mackenzie Foy, giovane attrice dalle straordinarie capacità recitative. Oggi Mackenzie ha 20 anni, è una modella, ma soprattutto un’attrice affermata e siamo sicuri che l’avrete già vista in moltissimi altri film.

Twilight, Renesmee Cullen: com’è adesso?

Nata a Los Angeles nel 2000, MacKenzie Foy ha oggi 20 anni ed è una ragazza bellissima. Nonostante la sua giovane età, l’attrice ha già alle spalle una consistente carriera cinematografica, a cui si aggiungono diversi ruoli come modella e doppiatrice. È lei, infatti, la voce della bambina protagonista de Il Piccolo Principe, rivisitazione cinematografica della celebre favola per ragazzi. Tra le interpretazioni più celebri di MacKenzie Foy c’è poi quella in Interstellar, al fianco di attori del calibro di Matthew McConaughey e Anne Hathawey. Nel film campione di incassi, la giovane attrice interpreta la protagonista Murphy Cooper, negli anni precedenti al salto temporale.

Per l’imminente futuro, l’attrice americana ha già diversi progetti in cantiere. Tra questi un live action targato Disney e disponibile su Disney+ a partire da questo autunno.

