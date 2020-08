Filippa Lagerback ha troppo freddo e rinuncia alla grande passione – FOTO

Filippa Lagerback si lascia andare alla sensazione dei tuffi nell’acqua gelida e dimentica le sue rinnovate abilità nascoste

A due passi dal gelo polare artico, Filippa Lagerback ridimensiona le sue innate qualità da abile destreggiatrice in acqua e affronta le temperature climatiche in calo degli ultimi giorni.

La conduttrice televisiva, con un passato nella moda balcanica svedese conduce una vita familiare piuttosto agiata e in preda alla tranquillità. Ha combattuto per anni contro un male oscuro che in un primo momento neanche era riuscita a percepire. Quello del marito Daniele Bossari e del fantasma della depressione che attanagliava lo stato d’animo dell’intera famiglia.

Dopo tante peripezie la coppia è riuscita a venire a capo della situazione ed oggi racconta con spensieratezza il male trascorso. Una testimonianza più recente ci appare dal salotto letterario di Fabio Fazio che ha ospitato Filippa e Daniele lo scorso anno per approfondire l’argomento della malattia.

“E’ difficile stare accanto ad una persona con il malessere che fa da padrone” – aveva dichiarato Filippa Lagerback, oggi determinata e con un pizzico di esperienza in più nell’affrontare le disavventure di vita.

LEGGI ANCHE —–> Chiara Biasi offre ai follower un bikini pazzesco, microslip da urlo – FOTO

Filippa Lagerback, il tuffo a candela per spezzare l’ennesimo incantesimo del male