Mara Venier in piscina con il nipote, sfoggia un costume nero e un bel sorriso

Visualizza questo post su Instagram Giulio ❤️ @giuliolongari18 #nonna&nipote #figocomepochi😍 Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 6 Ago 2020 alle ore 11:39 PDT

Mara Venier è in vacanza a Forte dei Marmi con la famiglia. La conduttrice pubblica uno scatto dolce con il nipote a bordo piscina, con un costume nero intero. La Venier sfoggia un gran sorriso, si vede che fa bene stare in famiglia e godersi i nipoti. Mara è allegra e si diverte tantissimo in piscina con il nipote, Giulio. Giocano insieme come due bambini felici.

Ci voleva un pò di riposo e spensieratezza per la conduttrice che lo scorso giugno si è spaventata, per via di una caduta negli studi di Domenica In. Infatti la conduttrice si è fratturata la gamba e ha passato sette giorni di immobilità assoluta. Nonostante la frattura però la Venier non si è fermata, ha continuato con grande professionalità il suo lavoro. L’altra sera a Forte dei Marmi la conduttrice è nuovamente caduta in giardino, a causa della scarsa illuminazione. E allora ha scherzato sui social dicendo: “Mi devo fa benedire ragazzi”.

La depressione di Mara Venier per il lavoro e la perdita della Mamma

Recentemente Mara Venier ha confessato di aver attraversato un periodo duro, di vera depressione. Parte di questa depressione era dovuta al lavoro che ormai scarseggiava. Le avevano detto che era vecchia, ma lei non ha mollato e infatti alla fine ha ottenuto la sua rivincita. L’altro avvenimento triste della sua vita che l’ha fatta stare molto male, è stata la scomparsa della mamma. La conduttrice confida che la sua salvezza è stato il suo nipotino Claudietto, è con lui che ha rivisto la luce infondo al tunnel. Mara dice che è stato un regalo da parte di sua madre da lassù.

Nonostante la grande sofferenza, Mara non ha mai fatto trasparire in pubblico il suo malessere. Lei è una donna forte e invincibile. Una donna di altri tempi. Un esempio per tutte le donne, ma non solo. Lei è la dimostrazione che non è mai troppo tardi, che si può rinascere da ogni sconfitta e dolore.

