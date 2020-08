Gigi D’Alessio immortalato in una foto con la sua bella, sono dolcissimi

Gigi D’Alessio dopo la fine della storia con Anna Tatangelo lo vediamo abbracciato alla sua dolce signorina, la figlia Ilaria. La rottura con la Tatangelo è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Nessuno se lo aspettava, perché la coppia non aveva dato segnali premonitori. Tutto sembrava filare liscio, ma in realtà loro erano sempre più lontani. Finché non hanno deciso di prendere strade diverse definitivamente. Dopo 20 anni d’amore e un figlio insieme.

Per Gigi non è l’unico figlio. Infatti il cantante ne ha avuti altri con la prima moglie, Carmela Barbato. Visto l’allontanamento dalla Tatangelo, Gigi sembra essere sempre più vicino agli altri figli. Infatti la secondogenita, Ilaria pubblica sempre più foto abbracciata al padre. Chiedendo ai suoi follower quanto sia sexy suo padre. Gigi appare sorridente e sereno in quello scatto con la figlia grande, in occasione di una cena. Il cantante sembra avere un bel rapporto con la figlia, sono molto uniti.

La carriera e la vita privata di Gigi D’Alessio

Il cantante ha registrato il nuovo singolo con Clementino, “Como suena el corazon”. Si prevede un successo per il nuovo brano che è destinato ad essere una delle hit di questa estate. Il video è uscito su youtube e la protagonista è un volto noto, la bella venezuelana Mariana Rodriguez. Per quanto riguarda la vita sentimentale di Gigi, per il momento sembrerebbe single come l’ex compagna Anna Tatangelo. Si dice però che il cantante abbia recuperato i rapporti con l’ex moglie, dopo la rottura con la Tatangelo.

Inoltre una versione sulla rottura, potrebbe essere proprio attribuita al fatto che la Tatangelo voleva coronare il suo amore con il matrimonio. Ma Gigi non era pronto a compiere quel passo, perché avrebbe dovuto annullare il suo precedente matrimonio.

