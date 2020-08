Raffaella Fico. Accappatoio e caffè: una botta di sensualità – FOTO

Raffaella Fico. La showgirl campana si mostra in splendida forma sul suo profilo Instagram a favore delle sue migliaia di follower

La showgirl campana Raffaella Fico ha un pubblico di oltre 520mila follower su Instagram. Un esercito di ammiratori che non aspettano che la pubblicazione di un nuovo meraviglioso scatto da poter commentare.

E lei non li delude mai. Oggi si mostra in un’immagine molto casalinga ma allo stesso tempo dalle tinte sensuali. E’ una fotografia proposta per promuovere una marca di caffè. La donna è avvolta in un morbido accappatoio bianco, turbante in testa, una spalla scoperta e una tazzina tra le mani. Dietro di lei l’incanto di un tipico paesaggio di riviera italiana, forse la costiera Amalfinata? Chi lo sa.

Raffaella sembra invitarci così a casa sua, nella normale quotidianità di chi si concede un momento di relax dopo una doccia rigenerante.

Raffaella Fico. La felicità di un nuovo amore