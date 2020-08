Belen e Stefano De Martino, parla Maria De Filippi: “Forse non è finita”

In una recente intervista ad GENTE Maria De Filippi ha parlato della storia tra Belen e Stefano De Martino, suo ex pupillo ad Amici. Secondo la conduttrice non è ancora finita.

Il rapporto che lega Maria De Filippi agli ex allievi del suo famosissimo Talent show è da sempre piuttosto ambiguo ed altalenante. Mentre alcuni finiscono per essere dimenticati o addirittura emarginati dalla conduttrice e dalla sua Produzione, altri le rimangono incredibilmente vicini, instaurando un rapporto di fiducia ed affetto che perdura nel tempo. È il caso di Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, che dopo oltre 10 anni di carriera vedono ancora nella De Filippi un punto di riferimento, ma anche dei più giovani Irama e Gaia.

Quello con Stefano De Martino è sempre stato un rapporto particolare, un rapporto fatto di alti e bassi, dettato anche dal carattere burrascoso dell’ex allievo. Tuttavia, Maria De Filippi non nasconde di avere sempre avuto un debole il ballerino, di cui ha ampiamente parlato in una recente intervista.

Maria De Filippi su Belen e De Martino: “Sa farsi perdonare l’imperdonabile”

“Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile” ha rivelato la De Filippi in una recente intervista a GENTE. “L’ha fatto anche con me” ha aggiunto, raccontando che l’ex concorrente del programma ha avuto anni fa una storia con una professionista del corpo di ballo e per lei ne ha combinate di tutti i colori. La conduttrice ha poi raccontato che prima del lockdown De Martino è passato a trovarla e questo, a suo parere, non è mai un buon segno. Secondo la conduttrice, infatti, lui la passa a trovare solo quando sa che a breve farà qualcosa di disdicevole, quasi avesse bisogno del confronto con una figura “materna”.

Riguardo al rapporto di De Martino con Belen, la De Filippi non si è detta del tutto convinta che la storia sia finita. “Potrebbe esserci un ritorno di fiamma” ha ammesso, perché lui ha un particolare ascendente sulle persone, mentre lei è rimasta bambina e “sa ancora emozionarsi”.

