Chiara Biasi in compagnia di altre tre sventole, che spettacolo – FOTO

Assembramento bollente tra Chiara Biasi e le sue amiche, sdraiate sul letto dell’amore sono uno spettacolo della natura: fan in estasi

Ancora un colpo a segno su Instagram per Chiara Biasi, questa volta protagonista di un primo piano di compagnia fidata. Le quattro amiche calienti e seducenti come lei sfoggiano un repertorio fisico, paragonabile all’eccellenza.

Cala Mascicola sul litorale di Savelletri, in Puglia è il posto ideale per spendere un altro attraente gettone di presenza mai inopportuno per l’autrice e web blogger friulana. Il suo lifestyle di marca Ferragni ha conoscenze smisurate nel mondo dello spettacolo, tant’è che Chiara Biasi diventa spesso testimonial di bellezza universale, rappresentante dei brand di alto spessore.

Dalla soglia d’ingresso nel fantastico mondo dei blasonati alla gratitudine dei personaggi di spicco come Adrian Cardoso e Simone Zaza è un attimo per la nostra Chiara. Anche per un motivo di love story, il suo appeal è accresciuto fortemente ed ora vanta di ben 2 milioni di followers, in giro per Instagram.

Oggi però Chiara sembra essersi evoluta ed ha pensato bene di avolvere le sue qualità di testimonial del fascino nazionale a tre persone speciali.

LEGGI ANCHE —–> Melita Toniolo selvaggia e provocante, tutta “infuocata” omaggia i fan – FOTO

Chiara Biasi è uno schianto in compagnia di tre “sirene”: incantesimo sotto il sole