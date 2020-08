Suburra, Claudia Gerini su Instagram fa una rivelazione importante – FOTO

Suburra. La serie italiana che ha spopolato su Netflix sta per tornare con un altro attesissimo capitolo. Annuncio di una delle protagoniste

Roma. Città eterna e meravigliosa: storia, arte, magnificenza. Capitale d’Italia e vanto per tutto il paese. Solare, vitale ma anche austera ed imponente.

Questo è lo scenario dove viene ambientata Suburra, la serie tv che ha spopolato su Netflix ormai dal 2017, ispirata dall’omonimo film di due anni precedenti.

La Roma che viene raccontata in Suburra è mostrata con un’immagine inedita. Non è quella dei turisti con sandali e macchine fotografiche. Non è nemmeno quella del cinema o dei grandi eventi. E’ una città dove serpeggia in maniera losca e sotterranea un’ondata di criminalità che coinvolge schieramenti a più livelli d’importanza.

Fin dalla prima stagione, il racconto fittizio viene innescato dalla volontà di accaparrarsi gli appalti per la costruzione del Porto Turistico nel quartiere di Ostia. Macrocriminalità, politica, forze dell’ordine e chiesa: poteri forti che s’intrecciano e si scontrano in questa serie dai risvolti amari ed inaspettati. In un dipinto verosimile dei nostri giorni nessuno ne esce troppo bene.

Essendo prodotta dal colosso streaming mondiale Netflix, Suburra è stata distribuita in tutto il mondo ottenendo successo globale.

Protagonisti assoluti sono Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara, alias Aureliano e Lo Zingaro Spadino. Il ruolo femminile per eccellenza però appartiene ad una vecchia conoscenza del cinema nostrano, una vera signora delle scene: Claudia Gerini.

Claudia Gerini su Suburra: “Stiamo tornando”