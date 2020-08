Elenoire Casalegno, splendida sul divano l’aria è bollente con il vestitino cortissimo – FOTO

Elenoire Casalegno parte per le vacanze ma continua a conquistare i fan attraverso il suo profilo social dove ha pubblicato una foto molto sensuale

La bellissima Elenoire Casalegno è ormai un volto noto della tv italiana. Da circa un anno conduce “Vita da copertina” insieme al costumista Giovanni Ciacci che dopo Rai2 ha cambiato programma e conduttrice ma non il suo entusiasmare il pubblico con verve e satira sul mondo dello spettacolo. Il programma va in onda su Tv8 e analizza in puntate a tema e monografiche le storie di personaggi famosi e non.

Il debutto di Elenoire nel grande schermo è avvenuto però a partire dal 1997 è al fianco di Raimondo Vianello in “Pressing“, programma sportivo trasmesso su Italia 1. Nello stesso anno è accanto anche a Lello Arena e Massimo Lopez in “Scherzi a parte“. Dopo avere interpretato sé stessa nel film “Paparazzi“, con Massimo Boldi e Christian De Sica. Da lì poi la sua carriera è decollata: non tutti sanno inoltre che lei è anche un’imprenditrice, possiede infatti insieme ai genitori, un hotel a Ravenna e ha avviato una produzione di vini.

LEGGI ANCHE -> Justine Mattera, serie di foto da brividi in costume ma in fan insorgono, “basta”!

La sua vita privata invece è molto articolata, dopo la storia d’amore con Vittorio Sgarbi terminata nel 1999, Elenoire Casalegno ha una relazione con DJ Ringo e dalla loro unione nasce nel 1999 la figlia Swami. Elenoire ha negli anni vari flirt più o meno importanti finché si innamora del direttore di Rete 4 Sebastiano Lombardi. I due convolano a nozze nel 2014, ma si separano nel 2017. Al momento è single e non sappiamo se frequenta qualcuno.

Vestito a fiori e capelli spettinati per Elenoire Casalegno, le vacanze sono iniziate