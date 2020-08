Federica Panicucci in versione signora in Giallo, gonna corta da urlo – foto

Federica Panicucci, un raggio di sole nella Puglia incontaminata. Un outfit meraviglioso per una donna splendida. Il sorriso non manca mai

Federica Panicucci è in splendida forma nella meravigliosa Puglia. Continua la vacanza all’insegna del relax per la cara presentatrice di Mattino Cinque. Sul suo profilo Instagram non mancano foto in posti stupendi con outfit a dir poco fantastici e sensuali. Il suo sorriso brilla nel Salento e illumina chi le sta intorno. Ancora qualche giorno di relax ed è pronta per prendere le redini della nuova edizione di Mattino Cinque.

Federica Panicucci, un vestito giallo e si vede il sole