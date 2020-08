Natasha Stefanenko insieme a due bionde, il paradiso in terra – FOTO

Natasha Stefanenko al centro dell’attenzione mediatica menziona un sorriso radioso in compagnia di due angeli biondi: pronte per la festa

Donna graziosa e dal fascino insuperabile Natasha Stefanenko incide fortemente sullo stato d’animo dei suoi fan di Instagram, deliziandolo con sorrisi e sguardi di felicità, rivolti al cielo limpido e stellato.

L’attrice, modella di origine svedese dimostra ancora una volta le sue spiccate doti di danzatrice del ventre del web. Insieme al compagno Luca Sabbioni vive una storia, irta di passioni e affinità, quando per caso i due si erano lanciati sguardi languidi, finchè il matrimonio non li ha uniti per sempre.

Dalla loro splendida relazione nasce tra un bagliore di costellazioni luccicanti, la figlia Sasha, con le sembianze da tipica donna balcanica. Anche lei, al pari della madre, nell’ultimo periodo si è specializzata in web influencer ed ora intrattiene i fan con un fisico a dir poco statuario.

Tuttavia Natasha, nonostante la veneranda età non ha perso il feeling con il suo modo raggiante e avventuruoso di concepire la vita. Oggi la biondissima classe ’69 appare ancora in forma strepitosa e la testimoninza dell’ultimo scatto è l’evidente conferma.

Natasha Stefanenko apre un nuovo capitolo di gioia: foto ricordo in grande stile con le amiche del cuore