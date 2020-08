Laura Pausini e la frase che non ti aspetti “Se si spegne la luce…” – FOTO

Laura Pausini condivide una riflessione con il pubblico sul suo profilo Instagram, postando un vecchio scatto risalente a un preciso periodo della sua vita

“Oggi riconosco il suono della voce di chi sono” è la scritta alle spalle di Laura Pausini in uno scatto condiviso con i suoi fan sul profilo Instagram. La foto risale al 2008 quando uscì il suo dodicesimo album “Primavera in Anticipo“. La cantante ha infatti voluto ricordare quel periodo della sua vita riflettendo su un tema importante, quello della fiducia e dell’amore verso se stessi. E lo ha fatto con una specifica canzone contenuta nel disco: “La Geografia Del Mio Cammino“.

La riflessione di Laura Pausini

Lo scatto condiviso sul social è stato accompagnato proprio dal primo verso della canzone: “E di chi sarà il coraggio allora se non sarà il mio. Se si spegne quella luce resto io“. Attraverso “La Geografia Del Buio” l’artista riconosce la sua forza e il suo essere abbastanza, anche da sola. “Occhi dritti all’orizzonte, sull’asfalto lascio le mie impronte“, canta nel brano. In un momento in cui tutto è fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, Laura si immerge nei ricordi e rivive alcuni momenti salienti della sua carriera artistica, come i concerti al Circo Massimo di cui non riesce ancora a “contare le emozioni” nonostante i due anni passati. La cantante sta trascorrendo le vacanze insieme alla sua famiglia, con la sorella Silvia e i nipoti che ha presentato al pubblico in un tenero post.

Nei mesi scorsi si è invece attivata per rendersi portavoce dei lavoratori dello spettacolo, soprattutto di tutti coloro senza i quali gli eventi non potrebbero avvenire e di cui spesso ci si dimentica. I suoi appelli al Governo, così come quelli di molti suoi colleghi, riguardavano proprio la necessità di assistenza e protezione nei riguardi di tutti loro.

