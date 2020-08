Covid19. Quarantene periodiche saranno sempre più frequenti

Covid19. Secondo i virologi di tutto il mondo il Coronavirus ci farà compagnia ancora per anni. Non si escludono quarantene periodiche

Lo scenario che ci si propone per il prossimo futuro potrebbe essere meno roseo di quanto tutti quanti sperano. Un articolo pubblicato sull’attendibile rivista Nature prospetta infatti l’ipotesi di una serie di quarantene periodiche a cui potremmo essere obbligati durante il corso dei prossimi anni.

La convivenza con il Covid19 è una reale minaccia a cui dovremmo iniziare a prepararci. Rosalind Eggo della London School of Hygiene & Tropical Medicine, così molti suoi colleghi, ha dichiarato che al momento è impossibile prevedere l’andamento epidemiologico. Ciò che sembra destare più preoccupazione è l’arrivo delle stagioni fredde e il conseguente insorgere dell’influenza periodica.

Uno studio della prestigiosa università di Harvard sta indagando sull’eventualità che l’immunità decada dopo 40 giorni, così come accade per gli altri virus. Se così fosse, il Covid19 ci farà compagnia almeno fino al 2025. Yonatan Grad, epidemiologo della Harvard T. H. Chan School of Public Health di Boston ha detto: “Sono molti i paesi che stanno riaprendo le frontiere e limitando le situazioni di lockdown. Invito tutti alla cautela, abbiamo davanti un lungo percorso.”

Sembra dunque che l’unica speranza risieda davvero nella scoperta di un vaccino. Al momento sono 26 quelli giunti all’ultima fase di sperimentazione. L’OMS continua a diffondere comunicati incoraggianti spronando la comunità mondiale a seguire le norme di sicurezza di distanziamento sociale e igiene.

