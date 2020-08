Simulano un incidente per nascondere un infortunio sul lavoro: denunciati

I carabinieri di Somma Vesuviana (Napoli) hanno denunciato tre persone per aver simulato un falso incidente stradale con l’intento di nascondere un infortunio sul lavoro.

Tre persone sono state denunciate per aver simulato un falso incidente stradale per cercare di nascondere quello che in realtà era un incidente sul lavoro. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, un imprenditore edile 40enne si sarebbe presentato all’ospedale di Nola, comune in provincia di Napoli, accompagnando un operaio di 60 anni che è stato ricoverato con dei forti traumi. L’imprenditore avrebbe riferito di aver investito con l’auto il suo operaio a Somma Vesuviana, versione confermata anche da un suo parente che lavora presso la ditta del 40enne e che avrebbe ammesso di aver assistito al sinistro. I carabinieri di Somma Vesuviana hanno provveduto agli accertamenti scoprendo che in realtà il 60enne, senza un regolare contratto di lavoro, era caduto da un’impalcatura di un cantiere.

Leggi anche —> Viviana Parisi trovata morta. Lo strazio del padre della dj scomparsa a Caronia

Napoli, simulano un incidente stradale per nascondere un infortunio sul lavoro: denunciate tre persone

Un imprenditore 40enne, un suo operaio di 47 anni ed un medico 68enne sono stati denunciati con le accuse di simulazione di reato e lesioni colpose dai carabinieri di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Secondo quanto riferito dalla redazione di Napoli Today, l’imprenditore, lo scorso 6 agosto, avrebbe accompagnato un suo operaio, un 60enne di Brusciano, presso l’Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Il 60enne è stato preso in cura dai medici del nosocomio campano che gli hanno riscontrato gravi traumi.

L’imprenditore avrebbe poi raccontato di aver investito con la propria auto la vittima nel comune di Somma Vesuviana, contando sulla complicità dello zio medico. A confermare la versione, un altro operaio 47enne, parente dell’imprenditore che avrebbe affermato di aver assistito all’incidente.

Di quanto accaduto si sono occupati i carabinieri di Somma Vesuviana che, dopo gli accertamenti del caso, sono riusciti a risalire alla verità. Il malcapitato, riporta Napoli Today, senza un regolare contratto, stava lavorando in un cantiere della ditta del 40enne a Marigliano, quando sarebbe caduto da un’impalcatura.

Leggi anche —> Lite davanti la casa della moglie: muore 36enne colpito da una coltellata

I tre, tutti incensurati, che avevano provato ad inscenare l’incidente stradale per nascondere l’infortunio sul lavoro, sono stati denunciati dai carabinieri. I militari dell’Arma, come riporta Napoli Today, hanno posto sotto sequestro anche il cantiere di Marigliano, dove si sarebbero consumati i fatti.