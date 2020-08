Alessandra Amoroso, un bikini color carne, sembra svestita, pazzesca – FOTO

View this post on Instagram

Io non so cosa dire… mi emoziono, sì, mi emoziono ancora… ed emozionarsi per una gioia così grande penso sia la cosa più bella!!! #Karaoke è nata in un momento molto particolare della mia e della nostra vita! A me ha restituito quello che avevo perso in questi mesi e mi ha dato il modo migliore per poter essere più vicina possibile ai vostri cuori❤️! Vi amo sempre e in maniera più intensa… Arriverà anche il tempo per essere sempre più vicini! Grazie fratelloni, vi voglio davvero bene! Evviva Karaoke e quello che di buono sta portando! Con amore Sandrina #discodiplatino