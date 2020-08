Nove nuovi casi di positività al Covid-19 in provincia di Arezzo, dove otto ragazzi, rientrati da una vacanza in Grecia, e la madre di uno di essi sono risultati positivi al tampone.

Nuovo caso di ragazzi italiani rientrati da una vacanza all’estero positivi al coronavirus. È accaduto in provincia di Arezzo, dove sette 19enni sono risultati positivi al tampone per il Covid-19 dopo essere tornati da una vacanza a Corfù, in Grecia. Positiva al test anche la madre di uno dei ragazzi ed un altro 19enne di rientro dalla località greca che, però, non faceva parte del gruppo. All’esito del test è scattato l’isolamento domiciliare e, secondo alcune indiscrezioni, le loro condizioni di salute sarebbero buone.

Sette ragazzi di 19 anni sono risultati positivi al Covid-19 dopo essere rientrati da una vacanza in Grecia. I 19enni, sei di Montevarchi e uno di Laterina, in provincia di Arezzo, come riporta la redazione de Il Corriere della Sera, hanno raccontato di aver portato le mascherine dall’Italia, ma dopo averle indossate alcune sere in discoteca, hanno smesso di utilizzarle: “Ci guardavano come se fossimo dei marziani“. Inoltre, il gruppo ha affermato dispiaciuto per l’accaduto che sull’isola greca non vi fosse nessun controllo, come se lì il virus non fosse mai arrivato. Nessuno ha mai imposto loro l’obbligo di indossare i dispositivi individuali di sicurezza e nei locali nessuno li indossava.

Testimonianza confermata anche da un altro 19enne rientrato nella provincia di Arezzo da Corfù e risultato anch’egli positivo al coronavirus. Il giovane in questione, che non faceva parte del gruppo, ha raccontato di non aver visto praticamente nessuno con la mascherina nelle discoteche.

Positiva, come riporta Il Corriere, anche la madre di uno dei sette 19enni, adesso posti dalle autorità sanitarie in isolamento domiciliare. Le loro condizioni sarebbero buone. Per evitare la diffusione del contagio, l’Asl ha fatto scattare i controlli disponendo decine di tamponi i cui risultati arriveranno nelle prossime ore. Il timore è che i positivi possano già aver contagiato i familiari con cui sono entrati in contatto.