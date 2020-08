Una meraviglia della natura, Diletta Leotta incanta tutti con una immagine realizzata sott’acqua al mare. E lei è uno spettacolo senza parole.

Visualizza questo post su Instagram 🧜🏻‍♀️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 10 Ago 2020 alle ore 3:41 PDT

Lei è l’unica che davvero è in grado di farci mancare le parole: la Leotta ogni volta si mostra in modo tale da fare fermare il respiro ed i cuori dei suoi quasi 7 milioni di followers. E da Catania, dove da qualche giorno la telegiornalista sportiva dell’emittente DAZN si trova in vacanza, arrivano delle immagini veramente straordinarie.

La possiamo ammirare durante una immersione, con un costume che, anche se non ci fosse, non farebbe differenza. Le sue forme perfette, la sua pelle splendida e pronta ad arrossire e ad abbronzarsi per il sole preso in spiaggia, danno l’idea di trovarci di fronte ad una sirena od a qualche graziosa creatura mitologica.

Diletta Leotta, incantevole in costume al mare