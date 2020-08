La cantante Arisa strappa applausi e consensi su Instagram grazie ad una serie di scatti pubblicati sul suo profilo personale social.

I fans sono l’unica cosa che conta per Arisa. La cantante originaria di Genova e che compirà 38 anni il prossimo 20 agosto si fa vedere in diverse foto mentre affronta la calura estiva. Il tutto con un abbigliamento casual che ha suscitato sensazioni positive nei suoi ammiratori.

Perché Arisa si propone, spesse volte in maniera non consapevole, come un prototipo di bellezza alternativa. Lei non può portare i capelli lunghi – con i quali ha fatto vedere di stare benissimo tra l’altro – a causa di un comportamento compulsivo che la porta a strapparseli ed a rovinarli. Per quieto vivere e per non dare adito a delle complicazioni eccola quindi sfoggiare un taglio perennemente estivo, che si diverte ad alternare con questo o quel colore di tinta.

Arisa, gli ammiratori sempre matti di lei