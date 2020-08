Calciomercato Juventus, arriva una maxi offerta per Paulo Dybala

Il Real Madrid, secondo un’indiscrezione di calciomercato, avrebbe presentato alla Juventus un’offerta da oltre 100 milioni di euro per Paulo Dybala.

Chiusa definitivamente la stagione con la pesante eliminazione dalla Champions League, la Juventus pensa al prossimo anno. Il primo passo per i bianconeri è stato il cambio in panchina con l’arrivo di Andrea Pirlo che ha preso il posto di Maurizio Sarri. Adesso l’attenzione è tutta sul calciomercato, durante il quale la società potrebbe essere protagonista di diverse operazioni in entrata ed uscita. In merito, nelle ultime ore, il Real Madrid, secondo un’indiscrezione di Sport Mediaset, avrebbe presentato una maxi offerta per il centravanti Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid torna su Dybala: maxi offerta da oltre 100 milioni

Sabato per la Juventus è iniziata una nuova era, l’era di Andrea Pirlo. L’ex giocatore è passato in pochi giorni, senza disputare una partita, da tecnico dell’Under 23 ad allenatore della prima squadra prendendosi una grande responsabilità. Dopo l’eliminazione agli ottavi, la società bianconera ha deciso, infatti, di sollevare dall’incarico Maurizio Sarri per assegnarlo a Pirlo. Adesso i dirigenti dovranno valutare tutte le mosse di calciomercato sia in entrata che in uscita per mettere a disposizione del nuovo mister una rosa più competitiva con l’obiettivo di vincere anche in Europa dopo i nove Scudetti consecutivi portati a casa in Italia.

Diversi sono i giocatori in partenza, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Ai vari Douglas Costa, Gonzalo Higuain e Federico Bernardeschi pare si possa aggiungere anche Paulo Dybala. Sul numero 10 bianconero, premiato come miglior giocatore della Serie A della stagione appena trascorsa, è tornato alla carica il Real Madrid che già lo aveva seguito negli scorsi anni. Secondo un’indiscrezione della redazione di Sport Mediaset, il club spagnolo avrebbe, tramite intermediari, messo sul piatto un conguaglio economico ed un importante contropartita tecnica per un’offerta totale di oltre 100 milioni di euro. In cambio dell’argentino, il Real sarebbe pronto ad offrire uno tra Isco e Tony Kroos, centrocampisti seguiti in passato dai bianconeri.

L’offerta potrebbe far vacillare la Juventus che nei giorni scorsi si era detta intenzionata a blindare la Joya con un rinnovo di contratto. A convincere la Vecchia Signora, riferisce Sport Mediaset, potrebbe essere anche la permanenza di Cristiano Ronaldo a Torino, anche se non si esclude che possano rimanere entrambi alla corte di Pirlo.

