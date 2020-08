Calciomercato Juventus, nel mirino un centrocampista di Serie A

La Juventus, secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, sarebbe interessata al centrocampista argentino dell’Udinese Rodrigo De Paul.

La dirigenza della Juventus è impegnatissima sul fronte calciomercato. Durante la prossima finestra, difatti, si prevedono diverse cessioni, a cui dovranno affiancarsi sicuramente alcuni acquisti. Per rinforzare la rosa di Sarri, i nomi sulla lista di Fabio Paratici sarebbero molti e, nelle ultime ore, pare se ne sia aggiunto uno nuovo. Si tratta del centrocampista argentino dell’Udinese Rodrigo De Paul, già in passato nel mirino dei bianconeri. La mezzala, attraverso alcune dichiarazioni, ha fatto intuire la propria voglia di lasciare Udine per affrontare nuove sfide.

Calciomercato Juventus, interesse per il centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul

Con la stagione ancora in corso, considerato l’imminente ripresa delle competizioni europee, si susseguono le indiscrezioni di calciomercato. Le varie società italiane in attesa dell’apertura della finestra estiva, che in via straordinaria, per via dell’emergenza Covid-19, aprirà i battenti il prossimo 1 settembre, stanno valutando le operazioni in entrata ed uscita. Tra queste anche la Juventus, alla quale nelle ultime settimane sono stati accostati numerosi giocatori, in tutti i reparti di gioco. L’ultimo in ordine cronologico è il centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul che pare ormai destinato a dire addio ai friulani. Dopo aver conquistato la salvezza con i bianconeri, l’argentino ha ammesso di essere pronto a nuove sfide, facendo intuire la sua intenzione di lasciare Udine. Per questa ragione, la Vecchia Signora starebbe lavorando, come riporta la redazione de Il Corriere di Torino, all’acquisto del giocatore classe 1994 che già in passato aveva seguito.

Per strappare De Paul all’Udinese, servirà un cifra intorno ai 35/40 milioni di euro, valutazione del club friulano che ormai rassegnato all’addio non vuole svendere il centrocampista. Ad un prezzo, sicuramente importante, si aggiunge la concorrenza per la mezzala argentina entrata nel mirino di diversi club. Tra queste, in pole, oltre alla Juventus ci sarebbe anche il Milan che aveva già provato un assalto nella scorsa stagione.

Il giocatore, che attualmente percepisce 0,8 milioni di euro netti all’anno, durante la stagione appena terminata con l’Udinese ha realizzato 7 reti ed altrettanti assist in 35 presenze tra campionato e Coppa Italia.