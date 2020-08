Le Donatella, duo musicale formato dalle gemelle Giulia e Silvia Provvedi, hanno deciso di trascorrere le vacanze a Milano Marittima con la neonata Nicole

Visualizza questo post su Instagram Instagram VS real life😂👭❤️ Un post condiviso da LeDonatella • SHOWGIRLS👯• DJ🎧• (@ledonatellaofficial) in data: 10 Ago 2020 alle ore 6:04 PDT

Giulia Provvedi e Silvia Provvedi hanno deciso di trascorrere a Milano Marittima per le loro ferie in tranquillità e per far conoscere il mare alla neonata Nicole. Così Le Donatella, zia e madre in spiaggia, stanno insieme alla bimba nata nemmeno due mesi fa. Il duo musicale prende anche il sole, ma non abbandona i loro ammiratori, sempre attivi sui social network.

Su Instagram le ragazze postano le foto, i video o, più in generale, i momenti che ritengono essere più nterressanti del loro periodo di vacanza. Le Donatella non si separano mai e, ora che è nata Nicole, sembrano essere ancora più unite. Silvia ha dato alla luce la piccola il 18 giugno scorso e poco dopo sono scattate le manette per il suo compagno Giorgio De Stefano.

Le Donatella, che fisico per Silvia e Giulia Provvedi in bikini al mare – FOTO