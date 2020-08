Assalto in autostrada ad un portavalori all’altezza di Cerignola, in Puglia. Il commando avrebbe esploso numerosi colpi di arma da fuoco.

Scene da far west sull’autostrada A14, due chilometri dopo l’uscita di Cerignola Est, in direzione sud. Secondo quanto fa sapere la Gazzetta del Mezzogiorno, un commando armato avrebbe dato l’assalto ad un portavalori della ‘Sicuritalia’. I criminali avrebbero sparato numerosi colpi di pistola e posizionato molti chiodi sull’asfalto per bicare i pneumatici del furgone che sarebbe finito di traverso sulla carreggiata. L’autostrada è bloccata in entrata che in uscita per alcune vetture in fiamme.

Assalto al portavalori in austrada: in corso le ricerche dei criminali

La dinamica dell’assalto al portavalori non è ancora chiara e non si sa se il colpo sia stato messo a segno.

Autostrade per l’Italia, attraverso una nota ufficiale, ha fatto sapere che l’A14 è stata temporaneamente chiusa «tra Foggia ed il bivio con la A16 in entrambe le direzioni a causa di una tentata rapina ad un portavalori, avvenuta all’altezza del km 591,700. Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, dei Vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Si registrano 3 Km di coda. Per gli utenti diretti verso Bari si consiglia di uscire a Foggia e di rientrare in A16 a Cerignola ovest per poi raggiungere la A14, il percorso inverso per chi è diretto a Pescara».

Su Twitter, nel frattempo, la Polizia di Stato fa sapere che le ricerche dei rapinatori sono ancora in corso. “Rapina a portavalori in A14 tra Cerignola e Canosa di Puglia. Autostrada chiusa in entrambe le direzioni. Verso sud uscita obbligatoria a Foggia. In corso ricerche rapinatori con ausilio dell’elicottero RepartoVolo Bari”, si legge nella didascalia che accompagna anche un video delle ricerche.

