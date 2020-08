Carolina Marconi, FOTO dal “Sapore di mare”: un seno mai visto

Struggente ed esplosiva Carolina Marconi aggiorna il suo stato di bellezza e benessere soprannaturale: forme vertiginose in vista sulla barca dei desideri

Grande successo per Carolina Marconi osannata dai fan di Instagram in tutto il suo spettacolare fascino. L’ex gieffina quando nel 2004 fece il suo ingresso scoppiettante nel famosissimo reality show della Mediaset aumentò il suo grado di notorietà ed ora è tra le pin-up stars più affermate del mondo dello spettacolo.

Carolina Marconi, showgirl di origine venezuelana è tornata sulle piattaforme social ancora più scoppiettante di come si è mostrata qualche tempo fa. 16 anni fa si presentava in bello stile, con un atteggiamento promettente, da star predestinata. Ora è diventato un‘abituè per lei, ricevere complimenti e proposte indecenti dagli appassionati della grande bellezza.

La fama della ricchezza esteriore di Carolina è stata oggetto d’attrazione per Tommy Vee, la cui relazione nacque sotto i riflettori esclusivi dell’edizione numero 4 del Grande Fratello. Oggi però l’affiatamento tra i due sembra essersi assolto nel nulla, ma Carolina Marconi non ne vuol sapere di tirare i remi in barca, anzi si dice pronta a rilanciare verso lidi proibiti la sua enorme fama.

Carolina Marconi in mare aperto è uno spettacolo della natura: chapeau!