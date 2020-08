Covid, in Grecia arriva la seconda ondata: test all’ingresso per tutti

La Grecia ‘formalmente’ nella seconda ondata. I turisti dall’estero dovranno fare il test del coronavirus prima di entrare nel paese

La Grecia è almeno formalmente nella seconda ondata di coronavirus. I visitatori in Grecia in arrivo da Svezia, Belgio, Spagna, Paesi Bassi e Repubblica Ceca avranno bisogno di effettuare dei test con risultati negativi al coronavirus per ottenere l’ingresso. Ad affermarlo è il governo greco. Bisogna rafforzare i controlli dopo un recente picco di infezioni da Covid-19. Questa la situazione attuale in Grecia. Il governo ha affermato che l’obbligo dei test d’ingresso entreranno in vigore dal 17 agosto. Il test richiesto non può essere più vecchio di 72 ore prima dell’ingresso. Domenica la Grecia ha riportato il più alto numero giornaliero di infezioni da coronavirus, 203 casi, dall’inizio dell’epidemia. Ha portato il numero totale di infezioni nel paese a 5.623 da quando la sua prima infezione è emersa a fine febbraio. Il governo allargherà l’obbligo del test anche ai cittadini greci che torneranno da viaggi all’estero. Verso la sospensione delle riunioni pubbliche, inclusi spettacoli e concerti, dove il pubblico non è seduto.

Leggi anche > Covid, star del cinema positiva

Grecia verso seconda ondata, in Cina vaccino in fase 3

Intanto la Sinopharm, una società farmaceutica statale cinese, ha avviato la fase 3 dei test clinici di un vaccino Covid-19 in Bahrain. La società ha avviato sperimentazioni simili negli Emirati Arabi Uniti il ​​mese scorso. La sperimentazione umana, lanciata nella capitale degli Emirati Arabi Uniti Abu Dhabi a metà luglio, è una partnership tra il China National Biotec Group (CNBG) di Sinopharm e la società di intelligenza artificiale e cloud computing con sede ad Abu Dhabi. Il CEO di G42 Healthcare, Ashish Koshy, ha affermato che l’espansione della sperimentazione nel piccolo stato insulare del Bahrain aumenterà il numero di partecipanti.

Leggi anche > Otto italiani tornano dalla Grecia positivi

Lo studio includerà circa 6.000 cittadini e volontari residenti in Bahrain per 12 mesi, ha detto il ministero della salute. La sperimentazione negli Emirati Arabi Uniti giovedì ha raggiunto un traguardo di 5.000 sperimentazioni, secondo una dichiarazione congiunta degli organizzatori.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

M.P.