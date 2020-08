Antonio Banderas: compleanno amaro, l’annuncio ai follower

Antonio Banderas ha lanciato un messaggio a tutti i suoi fan attraverso i social. Festeggia i suoi 60 anni in casa e c’è un perché

Antonio Banderas festeggia oggi un compleanno molto particolare. Per un sex symbol come lui si spengono 60 candeline ma senza nessuna festa. Il motivo per il quale l’attore non potrà festeggiare è serio: tutta colpa del coronavirus. Lo racconta in prima persona sui social dando lui l’annuncio.

“Un saluto a tutti. Voglio comunicarvi che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il mio 60esimo compleanno seguendo la quarantena, poiché sono risultato positivo al Covid-19, causato dal coronavirus” ha scritto su Twitter il registra e produttore spagnolo. Ha detto di sentirsi piuttosto bene, “solo un po’ più stanco del solito”. Nessuna rianimazione per l’interprete di Zorro ma un monitoraggio costante e già la quarantena attivata.

Antonio Banderas, 60 anni in quarantena per via del Covid-19