Elenoire Casalegno una bomba sexy, body bianco in casa, fan annichiliti – FOTO

Elenoire Casalegno, classe 1976, per lei gli anni non sembrano mai passare mai. La savonese su Instagram,ogni giorno delizia i suoi numerosi follower con scatti sensuali

Visualizza questo post su Instagram Stropicciata #elenoire #casalegno #choosethebestfucktherest indagine: costume intero o bikini? Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec) in data: 27 Lug 2020 alle ore 8:45 PDT

Elenoire Casalegno, questa sera si è presentata su Instagram con una foto al limite dell’infarto. La bella savonese, si è fatta immortalare in una versione casalinga molto speciale, un body bianco che poco lascia spazio all’immaginazione. In grandissima forma Elenoire si prepara alla nuova stagione televisiva. Negli ultimi due anni ha partecipato a Live – Non è la D’Urso come opinionista ed ha condotto Vite da copertina su Tv8. Ha partecipato nel 2016 come concorrente al Grande Fratello Vip.

Eleonoire Casalegno il Body bollente non lascia spazio all’immaginazione. Vai su successivo per guardare