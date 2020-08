Roshelle da X-Factor, outfit da 118: camicetta e slip, uno spettacolo – FOTO

Roshelle, grande protagonista di X Factor 10, incanta i followers con un outfit da 110 e lode formato solo da camicia e slip, uno spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram Thickkk mami 😈😇 Un post condiviso da Roshelle (@roshellemusic) in data: 10 Ago 2020 alle ore 12:03 PDT

Capelli rosa, un fisico asciutto e in perfetta forma e un outfit da 110 e lode per Roshelle che, su Instagram, indossa semplicemente una camicia, degli slip e delle scarpe da ginnastica scatenando i sogni dei suoi fans che, oltre ad ammirarla per la sua voce, ammirano anche la sua bellezza.

“Così muoio però”, scrive un utente. “Bellissima”, “Spettacolo”, “Perchè lei è stupenda con i capelli corti e io sembro una patata?”, sono i commenti di altri utenti, tutti d’accordo sull’avvenenza fisica della cantante.

Roshelle, sogno proibito dei fans: boom di like