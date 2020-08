Lorella Cuccarini ha una figlia di 26 anni, l’avete mai vista? – FOTO

Lorella Cuccarini ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram insieme alla sua splendida figlia in occasione del suo 26º compleanno

Lorella Cuccarini ha iniziato le sue vacanze in famiglia. La conduttrice trascorre un periodo di relax a seguito delle polemiche per l’addio al varietà La Vita in Diretta. Ora però la presentatrice si mette alle spalle tutto ciò passando in Sardegna alcune settimane in tranquillità e gioia. Infatti la ballerina ha celebrato due appuntamenti per lei molto rilevanti.

A tal proposito Lorella ha postato due foto tramite il proprio profilo sui social network. Nella prima si vede il festeggiamento del suo anniversario di matrimonio con il marito Silvio Testi, all’anagrafe Silvio Capitta. Un post sotto cui è scritto. “29 anni e sentirli… con gioia. Le chiamano “nozze di granito”: cosa vorrà dire? Grazie a tutti per gli auguri. Ah! Oggi inizia ufficialmente la nostra vacanza“.

Sara Capitta, la meravigliosa figlia di Lorella Cuccarini – FOTO