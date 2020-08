Straordinaria Mercedesz Henger, la figlia di Eva è una vera e propria bomba di sensualità che esplode davanti agli occhi di noi. E non si salva nessuno, siamo tutti vittime della sua femminilità.

È veramente magnifica Mercedesz Henger. La 28enne italiana di nascita ed ungherese di origini si mostra in tutto il suo splendore per la fotocamera. Con il preciso scopo di stregare i suoi ammiratori e di farsi divorare con gli occhi.

La bellezza che traspare da questo scatto è incomparabile con qualsiasi altra cosa. La giovane Henger è di una avvenenza sconfinata e la sua pelle abbronzata crea una dicotomia perfetta con il biondo platino della sua chioma. Uno spettacolo unico, fantastico, di quelli capaci di far fermare il tempo e che vorremmo non avesse mai fine. Ma Mercedesz appartiene solo e soltanto a Lucas Peracchi, con il quale il feeling è davvero ai massimi, come non mai.

Mercedesz Henger, strepitosa con il suo bikini