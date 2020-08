Natalija Ilic, lady Mlinkovic Savic è uno schianto, la FOTO bollente

Natalija Ilic, quello sguardo mozzafiato e il vestito vedo non vedo. Uno spettacolo per gli occhi, i suoi follower impazziscono per così tanta bellezza

Lady Savic conquista il podio di bellezza. Natalija Ilic, compagna del centrocampista biancoceleste, con il suo sguardo e quel fisico meraviglioso ha fatto innamorare non solo il calciatore ma tutti i tifosi. Occhi verde smeraldo, semplicità e eleganza la contraddistinguono dalle altre. La bella dottoressa serba è seguita su Instagram da 16,7 mila follower che ogni giorno commentano i suoi post, uno più bello dell’altro.

Natalija Ilic, il rosso sembra fatto apposta per lei