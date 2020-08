Covid19, il Premier annuncia: “Registrato il primo vaccino”

Covid19. Incredibili novità arrivano sul fronte del tanto agognato vaccino per contrastare il Coronavirus. A quanto pare sarebbe stato registrato il primo in assoluto

Kirill Dmitriev, capo del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) che sta finanziando la sperimentazione del vaccino, aveva parlato giorni fa di un momento Sputnik.

Il riferimento era chiaramente al lancio del primo satellite artificiale da parte dei russi nella gara nelle operazioni spaziali contro gli Stati Uniti. “Gli americani furono secondi all’epoca, lo saranno pure oggi con il vaccino. La Russia arriverà prima.”

A quanto pare le sue parole sono state profetiche. Il Premier russo Vladimir Putin ha infatti annunciato che la Russia è il primo paese al mondo ad aver registrato un vaccino che contrasti definitivamente il pericolo Covid19.

Covid19. L’annuncio di Vladimir Putin

L’annuncio è stato dato oggi in mattinata in un incontro con il governo. Per enfatizzare ancora di più il grande risultato ha dichiarato che anche sua figlia è stata sottoposta al trattamento.

Ne ha dato ulteriore conferma il ministro della Salute Mikhail Murashko accreditando del risultato al Russian Microbiology Research Center Gamaleya.

Oltre a quello russo, altri 5 vaccini sono giunti all’ultimo step di sperimentazione: tre di produzione cinese (due realizzati da Sinopharm nei laboratori di Wuhan e di Pechino, e uno creato da Sinovac); quello prodotto dallo Jenner Institute (Università di Oxford) in collaborazione con Irbm-Advent; di un vaccino americano prodotto da Moderna, società biotech di Cambridge, vicino Boston.

D.G.