Muore a soli 49 anni l’ex Assessore al Bilancio nel Comune di Bibbiena dopo una lunga malattia da lui affrontata sempre con il sorriso e tanta ironia.

Oggi il Comune di Bibbiena – provincia di Arezzo – piange per la scomparsa prematura di uno dei suoi cittadini più noti: Fabrizio Piantini. Fabrizio, ex assessore al Bilancio nel Comune di Bibbiena, da tempo lottava – tanti anni – contro un male che gli ha procurato una notevole sofferenza fino al suo ultimo respiro.

Un male che gli aveva portato via anche la gamba ma non la voglia di lottare; tutti ricordano Fabrizio come un guerriero pronto a lottare contro la vita.

Lo stesso Sindaco, Filippo Vagnoli, ha ricordato il collega. Dalle sue parole, piene di emozione, è emerso un rapporto che andava oltre il semplice legame lavorativo. Ricorda il suo sorriso e la sua grinta nell’andare avanti nonostante le numerose ed evidenti avversità.

Il diario di Fazzi, il racconto dettagliato della sua malattia

Fabrizio, la sua grinta e la sua profonda ironia…questo è ciò che trapela scorrendo lungo i suoi profili social. Ma non solo, Fabrizio per supportare chi si trovava nella sua medesima condizione, aveva creato quasi un diario dove scriveva a cadenza mensile tutto ciò che viveva, come la malattia lo stava cambiando, le sofferenze provate.

La sua quotidianità fatta di dolori che non lo facevano persino respirare e giornate spesso trascorse in Ospedale, tra esami, chemio e ricoveri.

Questo diario – chiamato «Il diario del Fazzi» – veniva pubblicato come rubrica all’interno del Casentino Più.

Fabrizio Piantini lascia moglie e figlie ed è a loro che il sindaco rivolge il suo più caloroso saluto. Alle 17:00, l’ultimo saluto a Fabrizio presso il prato di Romena.

