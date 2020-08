Nicoletta Mantovani: sposerà un dirigente d’azienda

Vedova di Luciano Pavarotti, Nicoletta Mantovani si risposerà a settembre a Bologna con il suo nuovo compagno Alberto

Convola nuovamente a nozze Nicoletta Mantovani, la vedova del famoso tenore Luciano Pavarotti: con il suo attuale compagno Alberto, un dirigente d’azienda, a cui è legata da poco meno di un anno.

Lo ha annunciato proprio la Mantovani al settimanale Chi, a cui ha rilasciato un’intervista che sarà pubblicata domani, 12 agosto.

I due, che si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune, si scambieranno le promesse a settembre, in una chiesa di Bologna alla quale la Mantovani è particolarmente affezionata. Non è mancato ovviamente il riferimento al compianto tenore al quale la donna si dichiara sempre legata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> ANTONIO BANDERAS: COMPLEANNO AMARO, L’ANNUNCIO AI FOLLOWER

Si risposerà a settembre la vedova di Pavarotti, Nicoletta Mantovani

E’ di nuovo felice Nicoletta Mantovani con il suo attuale compagno Alberto cui si unirà in matrimonio, secondo il rito cattolico, il prossimo settembre.

La donna aveva sposato Luciano Pavarotti negli anni ’90 quando, all’epoca sua segretaria, si innamorò del tenore, già impegnato con Adua Veroni. Il matrimonio, celebrato nel 2003, destò varie critiche soprattutto per la differenza di età che li legava: Nicoletta, infatti, era più giovane di 35 anni.

Dal matrimonio nacque la figlia Alice; un’unione destinata purtroppo ad interrompersi a causa dell’improvvisa morte del tenore avvenuta nel 2007. La Mantovani ne ricorda la memoria, specie per l’ottimismo che lo contraddistingueva.

LEGGI ANCHE >>> AL BANO CARRISI “SPUTA FUORI IL ROSPO”: INCREDIBILE RIVELAZIONE