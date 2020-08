Spari all’esterno della Casa Bianca: Trump scortato fuori dalla sala stampa

A causa di una sparatoria consumatasi all’esterno della Casa Bianca, il Presidente Usa Donald Trump è stato costretto a lasciare una conferenza stampa scortato dalla sicurezza.

Paura alla Casa Bianca, dove il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato costretto a lasciare la sala stampa scortato dalla sicurezza. Stando a quanto riferito dallo stesso Tycoon, poco fuori dal perimetro di Pennsylvania 1600, si sarebbe verificato una sparatoria con un agente del Secret Service che ha ferito un sospettato armato. Su quanto accaduto stanno indagando le autorità per ricostruire la dinamica dei fatti. L’uomo ferito e l’agente sono stati trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Pare, secondo quanto riferito dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che l’uomo raggiunto dal colpo di pistola abbia riportato ferite gravi.

Usa, spari all’esterno della Casa Bianca: il presidente Trump scortato fuori dalla sala stampa

Momenti di terrore alla Casa Bianca, all’esterno della quale si è verificata una sparatoria proprio mentre il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump stava tenendo una conferenza stampa della task force per il Covid-19. Qualche minuto dopo l’inizio della conferenza, il Tyconn è stato invitato da un agente del Secret Service a lasciare la sala stampa, tra lo sgomento dei giornalisti, ignari di quanto fosse successo. Trump si è, dunque, scusato con i presenti ed è uscito dalla stanza scortato dagli agenti. Dopo qualche minuto a riportare la calma ed a spiegare quanto fosse accaduto è stato lo stesso presidente Usa tornato nella sala stampa. Trump ha raccontato ai presenti della sparatoria all’esterno del perimetro della Casa Bianca. Il presidente ha poi ringraziato il personale di sicurezza per il lavoro svolto con estrema precisione.

Secondo quanto ricostruito sino ad ora, come riportano i media locali, un agente del Secret Service avrebbe sparato contro un sospettato armato che gli si era avvicinato minacciosamente. L’uomo colpito, che stando a quanto riferito dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, avrebbe riportato ferite gravi è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Anche l’agente è stato trasportato dai soccorsi in ospedale per gli accertamenti.

Adesso le autorità stanno indagando per capire quanto sia accaduto e cercare di risalire all’esatta dinamica dei fatti. Non è chiaro, come spiegato dalle stesse autorità, se il sospettato avesse intenzione di avvicinare il presidente degli Stati Uniti.