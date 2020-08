Coronavirus, i dati smentiscono Donald Trump: il botta e risposta con un giornalista

Gli Stati Uniti rimangono il paese al Mondo con il più alto numero di decessi a causa del Covid-19, ma il Presidente Donald Trump continua a sostenere che gli USA hanno un tasso di mortalità tra i più bassi.

Non accenna a placarsi la pandemia da Covid-19 negli Stati Uniti. Nella giornata di ieri, il paese a Stelle e Strisce ha registrato ben 1.300 morti, portando il totale dall’inizio dell’emergenza ad oltre 157.000 decessi. Un dato che il Presidente Donald Trump si rifiuta di somatizzare, considerato che le sue parole sono sempre le medesime: gli Usa sono il Paese con uno dei minori tassi di letalità.

.@jonathanvswan: “Oh, you’re doing death as a proportion of cases. I’m talking about death as a proportion of population. That’s where the U.S. is really bad. Much worse than South Korea, Germany, etc.”@realdonaldtrump: “You can’t do that.”

Swan: “Why can’t I do that?” pic.twitter.com/MStySfkV39

— Axios (@axios) August 4, 2020