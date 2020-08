Federica Pellegrini. Compleanno in grande stile di una campionessa – FOTO

Federica Pellegrini. Compie 32 anni oggi, il 5 agosto, la campionessa di nuoto che ha fatto sognare gli italiani. Pubblica una foto su Instagram per festeggiare

Visualizza questo post su Instagram 32 e rido!!! Direi che l’ho presa bene!!!🥳🥳🥳🥳 #birthdaygirl Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 4 Ago 2020 alle ore 10:18 PDT

Ha festeggiato con qualche giorno di anticipo il proprio compleanno la talentuosa Federica Pellegrini. La campionessa olimpica, classe 1988, infatti compie oggi, 5 agosto, 32 anni.

La ragazza però aveva già dato avvio ai festeggiamenti sabato scorso con un mega party in compagnia degli affetti più cari. Doppio compleanno e doppia festa per lei e un amico che nello stesso periodo raggiunge i 30 anni.

L’atleta ha annunciato che avrebbe celebrato questo avvenimento qualche giorno prima della data corretta poichè, cadendo in un giorno lavorativo, non avrebbe potuto permettersi distrazioni di alcun tipo dagli allenamenti. Non si ferma mai, neppure davanti ad un rito tradizionale così sentito da tutti come l’inizio di un nuovo anno d’età.

“Alle 8 sono in piscina durante la settimana, sono una donna responsabile” – ha scritto su Instagram con un po’ d’ironia.

Federica Pellegrini, prossima tappa: Tokyo 2021