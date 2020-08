Sarà disponibile dal 5 Agosto sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video la nuova serie thriller “The Head”. Nel cast anche l’amatissimo Alvaro Morte che interpreta il Professore ne “La Casa di Carta”

In arrivo su Amazon Prime Video una nuova serie thriller, dai creatori di “Incorporated” che in sei episodi ci immergerà nella storia della squadra di Arthur Wilde, interpretato da John Lynch. Il team in questione è quello della stazione di ricerca Polaris VI, in un suggestivo Polo Sud, occupato nello studio per la lotta contro il cambiamento climatico. Quando pero’, sei mesi più tardi, la seconda squadra raggiungerà il luogo per lo scambio semestrale troverà una situazione a dir poco scioccante. Sarà Johan Berg, interpretato da Alexandre Willaume, capo della squadra estiva, a ritrovare morto l’intero team che comprendeva anche sua moglie Annika.

Un thriller fatto e finito che darà al pubblico tutte le risposte

Una strage risultata in corpi decapitati, carbonizzati o colpiti da proiettili. L’unica sopravvissuta è la giovane Maggie Mitchell, ritrovata in stato di shock, che potrebbe rappresentare la sola chiave per risolvere il caso. Verrà infatti avviata un’indagine che porterà il capo Johan a dover investigare sui propri colleghi e sulla sua stessa moglie.

Nel cast il pubblico ritroverà anche Alvaro Morte, il famoso Professore dell’amatissima serie “La Casa di Carta”. Parlando di The Head, il creatore David Pastor affiancato dal fratello Alex, ha fatto sapere che sei episodi saranno sufficienti per avere tutte le risposte sulla storia. “Ha un inizio, una parte centrale e una fine” ha sottolineato, chiarendo che non ci troveremo dinnanzi a un finale aperto. La serie sarà disponibile in streaming a partire dal 5 Agosto.

