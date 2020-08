Diana Del Bufalo vestitino corto molto provocante , la FOTO piccante

Diana Del Bufalo, l’attrice e conduttrice romana regala ai suoi follower un tramonto unico che mette in evidenza tutta la sua sensualità e raffinatezza.

Diana del Bufalo, l’attrice e conduttrice romana, posta su Instagram uno scatto mozzafiato. Lei è decisamente incantevole; una posa femminile arricchito da quel mini dress sulle tonalità del blu. Alle spalle il tramonto che incornicia la sua bellezza.

In questo post di Instagram, che vanta oltre 73 mila like, l’autore dello scatto è riuscito a cogliere l’attimo perfettamente: basta osservare la sua folta chioma rossa in movimento e illuminata dal sole.

Dagli esordi ad oggi, cosa si sa sulla Del Bufalo

Sebbene oggi si pensa alla Del Bufalo come attrice e conduttrice, nel lontano 2010 esordì come cantante partecipando nella scuola più famosa d’Italia: Amici.

La sua eliminazione, che ha suscitato peraltro numerose polemiche, non ha ostacolato la stessa a tentare la carriera musicale. Un amore per la musica che Diana porta avanti con progetti alternativi.

Nel 2015-2016 inizia il periodo d’oro per la Del Bufalo attrice: approda su Rai Uno nel ruolo di Rita nella serie televisiva C’era una volta Studio Uno.

L’anno successivo avrà un ruolo importante in un’altra fortunata serie TV “Che Dio ci aiuti” con protagoniste del calibro di Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. La serie TV è ancora oggi un punto di forza per le reti Rai tanto da riscuotere successo persino con la messa in onda delle repliche.

Non solo attrice, la Del Bufalo vanta diverse conduzioni televisive, sia sulla televisione pubblica che su Mediaset. Nel 2014 infatti conduce Colorado accanto a Paolo Ruffini, con il quale avrà una relazione per diversi anni.

Una rottura con Ruffini che ha provocato non poche sofferenze alla bella attrice. Un periodo cupo che la stessa ha superato grazie all’inseparabile amico, l’attore calabrese Francesco Caccamo; colleghi sul set di Che Dio ci aiuti, la loro amicizia è immortalata dai numerosi scatti che i due regalano ai loro numerosi follower.

