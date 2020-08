Federica Nargi tra le braccia del suo amore, il suo sorriso fa emozionare

Federica Nargi anche in questa estate speciale non ha rinunciato al suo posto del cuore, Formentera. Insieme al suo amore si gode l’isola

Federica Nargi non rinuncia alla bellezza e allo splendore dell’isola di Formentera e insieme al suo grande amore Matri si gode la sua vacanza. I due sono molto affiatati ed insieme hanno dato vita a due bambine meravigliose, Sofia e Beatrice. L’ex calciatore non sta più nella pelle con tre donne a casa e chissà se in un futuro arriverà anche un possibile calciatore?

Federica Nargi e l’amore per Matri