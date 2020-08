Un uomo di 53 anni è morto nella serata di ieri in un incidente stradale a Pojana Maggiore, comune in provincia di Vicenza.

Un terribile incidente stradale si è consumato nella serata di ieri, intorno alle 21, a Pojana Maggiore, comune in provincia di Vicenza. Un uomo di 53 anni che viaggiava a bordo della sua auto è deceduto dopo essersi scontrato contro il muretto di un’abitazione. Stando ad una prima ricostruzione, il 53enne avrebbe perso il controllo della vettura che sbandando si è schiantata contro il muretto ed infine si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del conducente e lo hanno affidato ai sanitari del 118 i quali, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto sul colpo. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri che, intervenuti sul posto, hanno provveduto ai primi accertamenti.

Leggi anche —> Tragedia nella notte: auto fuori strada, muoiono 5 giovani

Vicenza, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: 53enne perde la vita

Un uomo di 53 anni ha perso la vita nella serata di ieri, martedì 11 agosto, in un drammatico incidente stradale consumatosi a Pojana Maggiore, comune in provincia di Vicenza. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Giornale di Vicenza, la vittima stava percorrendo via Pezze Lunghe a bordo della sua auto, una Mini Cooper. Improvvisamente, intorno alle 21, l’uomo ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro il muro di una casa per poi ribaltarsi.

In pochi minuti, allarmati dai residenti della zona, sono giunti sul posto i soccorsi. I Vigili del fuoco hanno estratto il corpo dell’automobilista dalle lamiere e lo hanno affidato al personale medico del 118 che, purtroppo, non ha potuto far altro che constatare il decesso del 53enne, sopraggiunto sul colpo.

Leggi anche —> Drammatico incidente stradale: muore giovane promessa del calcio a 8

Sul posto anche i carabinieri della stazione locale che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause che hanno fatto perdere il controllo del veicolo alla vittima. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti quella di un colpo di sonno o un malore improvviso. Le operazioni delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco che hanno rimesso in sicurezza il tratto teatro della tragedia sono state necessarie circa tre ore. La regolare circolazione è stata ristabilita intorno a mezzanotte.