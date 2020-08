Melissa Satta, addominali e abbronzatura al top | Che “tartaruga” – FOTO

Melissa Satta fa impazzire i suoi fan con due nuove foto in bikini pubblicate tramite il proprio profilo Instagram mentre si trova in Costa Smeralda

Melissa Satta si trova in Costa Smeralda con la sua famiglia. Nella splendida località della Sardegna la ragazza sta trascorrendo le sue vacanze estive in compagnia della sua dolce metà, il calciatore Kevin Prince Boateng, e il loro figlio Maddox. Momenti di serenità e relax insieme per i due e per il bambino all’interno di questi scenari da sogno.

Una coppia che si è messa alle spalle una crisi e che ora pensa di regalare al figlio un fratellino o una sorellina, come dichiarato da lui stessa durante un’intervista di pochi giorni fa. “Sarebbe bello, io sono cresciuta avendo due fratelli e condividere è bello“. Ora però sono giorni pazzeschi per la splendida showgirl che lascia a bocca aperta i suoi follower.

Melissa Satta, fisico da capogiro in bikini | Addominali e abbronzatura super