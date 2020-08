Michele Cannistraro, il Cannibale di Masterchef torna in TV

Michele Cannistraro è stato il concorrente del cooking show Masterchef edizione 2014, una grossa opportunità che gli ha permesso di cambiare la sua vita e portare avanti i suoi sogni.

Michele Cannistrato – noto con il soprannome “Il Cannibale” – al talent deve molto. Apprezzato dai telespettatori per la sua personalità, quell’anno non vinse il titolo ma si piazzò all’ottavo posto. Ricorda Masterchef come una bellissima esperienza, grazie al quale ha tramutato la sua passione per la cucina in una professione, come si vede dai numerosi scatti sui social. Abbandonati infatti i panni da capocantiere ormai stretti, il Cannibale cura la sua pagina Instagram con consigli culinari da condividere con i suoi follower.

La “rivincita” a Masterchef All Stars

Il Cannibale, dopo qualche anno viene invitato a partecipare al cooking show Masterchef All Stars, l’edizione speciale del programma i cui partecipanti sono i concorrenti delle scorse edizioni che si sono distinti per personalità ed ambizione. Per Cannistraro è subito un’occasione per prendersi una rivincita. Una seconda opportunità che se la gioca bene, vincendo infatti l’edizione speciale, lo scorso anno.

La vittoria ha certamente incrementato la sua notorietà e gli ha permesso ulteriori partecipazioni TV ma non ha perso occasione per formarsi e perfezionarsi. Adesso si occupa dei catering per eventi privati.

