Banconote da 20 euro: attenzione alle contraffazioni

Pur se le contraffazioni delle banconote da 20 euro sono in calo, non bisogna abbassare la guardia di fronte a questa eventualità

A chi non è mai capitato di trovarsi tra le mani una banconota fasulla? I più fortunati se ne saranno resi conto immediatamente altri invece, nell’imbarazzo generale, dopo l’allarme di un rilevatore elettronico di un negoziante.

Sono i consumatori, a differenza dei negozianti, a patire maggiormente la beffa: difficilmente infatti, questi ultimi, dispongono di un rilevatore portatile! Per costoro, gli esperti di Proiezioni di Borsa suggeriscono alcune indicazioni che potrebbero aiutare ad evitare situazioni di questo tipo.

Le accortezze cui prestare attenzione sono più di una, così come i tagli delle banconote: insieme alle banconote da 20 euro, infatti, anche quelle da 50 euro sono oggetto di contraffazione; tuttavia, le prime godono di ben più ampia circolazione, anche per il taglio più piccolo cui non sempre si bada.

Riconoscere una banconota da 20 euro falsa: le indicazioni di Proiezioni di Borsa

In soccorso all’inesperto consumatore arrivano le indicazioni dalla Banca di Italia che mettono in guardia contro eventuali contraffazioni. Innanzitutto, occorre osservare la banconota in controluce per verificare la presenza del volto mitologico di Europa; quindi, aiutandosi con il tatto, verificare il rilievo dei trattini ai margini della banconota e delle sue varie iscrizioni, compreso il numero 20.

Ad aggiungere completezza all’analisi, anche il cambiamento di colore in corrispondenza del valore della banconota, posto sul margine inferiore sinistro, e l’acronimo della Banca centrale europea, riportato in nove lingue, sul lato più corto della stessa.

Val la pena, sicuramente, memorizzare queste semplici regole prima di ritrovarsi, è il caso di dire, con della mera carta straccia nel portafogli!

