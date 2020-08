Bari. Non paga il parcheggiatore abusivo e trova l’auto danneggiata

Si rifiuta di pagare il parcheggiatore abusivo e riceve un bel danno alla macchina. Lo sfogo di Marianna sui social diventa virale.

«Non è normale che sia normale». Comincia così il post di Marianna Panzarino, protagonista di uno dei tanti episodi di criminalità accaduti nel nostro Paese.

Questa volta il fattaccio è avvenuto a Bari. La ragazza, come racconta nel video pubblicato sul suo profilo, era arrivata a Molo San Nicola per passare una serata con gli amici. Dopo aver lasciato l’auto in uno spazio qualunque della città adibito al parcheggio le si avvicina un uomo che «non chiede ma afferma “un euro!”» scrive la ragazza.

Viviana questa volta non ci sta, e rifiuta di pagare “il pizzo”. E la sua fermezza riceve in cambio un bel premio: a fine serata trova l’auto danneggiata.

Il post di Marianna

«É una prassi consolidata, una regola non scritta, non detta, ma che tutti conosciamo bene. “Non mi paghi? Ok, ma poi non è detto che ritrovi la machina così come l’hai lasciata» Scrive la ragazza.

E continua «Non serve dirlo. Lo sai già. E il fatto di saperlo ti carica di quella responsabilità per cui “Se tu non paghi devi aspettartelo, è normale!”. Quindi alla fine se ti danneggiano l’auto ti senti anche in colpa per non aver piegato la testa a cercare “due spicci” e non aver accettato l’intimidazione di chi evidentemente si sente legittimato a delinquere».

Poi, Marianna, arriva al punto focale della questione: «La cosa più amara è la reazione delle forze dell’ordine che sminuendo la questione con un paternalistico “Sa quante cose peggiori vediamo noi? Purtroppo funziona così” coronano definitivamente l’isolamento del cittadino di fronte alla sopraffazione del criminale».

Quella di Marianna è la denuncia di chi non può più accettare questa anormale normalità. Così, dopo essere stata bellamente ignorata dalle forze dell’ordine, lancia un appello ad Antonio Decaro, sindaco di Bari e all’Italia intera:

«La mia riflessione va tutte quelle storie di cittadini abbandonati a loro stessi, lasciati soli ad affrontare quelle malattie sociali che le istituzioni non riescono ad affrontare».

